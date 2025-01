Maíra Cardi se emociona ao falar sobre perda do bebê: 'Por que comigo?'

Na volta para casa, Maíra relembra que foram "infinitas" duas horas de trajeto e silêncio entre ela e Nigro. "No caminho do hospital para São Paulo, foram infinitas duas horas. A cada minuto, uma resposta diferente na minha cabeça. Foram duas horas de muito silêncio entre nós dois e algumas falas soltas entre nós, até que verbalizei: 'Pense nos seus cinco porquês, amor. Eu pensarei nos meus e vamos pensar nos nossos'. O que a gente pode fazer de melhor? O que podemos fazer de diferente?".

Além disso, ela conta como foi falar da perda para Sophia Cardi, sua filha. "No caminho, pensamos em como contar para Sophia, que ainda está traumatizada por ter perdido a Thaís. Para quem não lembra, perdemos a babá dela há pouco tempo. Ela morreu logo depois do parto, isso mexeu muito com ela, pois amávamos muito a Thaís, e o medo da gravidez na Sofia foi gerado a partir de então".

Maíra diz que Sophia tinha medo de perder a própria mãe após o ocorrido com a babá. "Quando contei que eu estava grávida, ela ficou com bastante medo de eu morrer. E agora, como contaremos para ela que o nosso bebê se foi? De que maneira contaremos sem gerar um grande trauma da morte? Afinal, Deus começa e termina todas as coisas, incluindo os seus milagres".

Passamos para pegá-la: 'Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu. A primeira pergunta que ela fez foi, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê e o que era melhor para ele. Agora, ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: 'Agora, a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela que estava sozinha'".

Maíra Cardi, sobre a reação de Sophia ao saber da perda do bebê

Em outro vídeo, Maíra diz que já voltou a trabalhar. "Estou trabalhando, não é opcional. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, que a gente sofre, que a gente não quer ou que a gente não gosta, não é opcional trabalhar, fazer o que tem que ser feito, deixar de ter responsabilidade".