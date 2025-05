962 m² e duas piscinas: como é a mansão de Hebe que vai novamente a leilão

Uma primeira tentativa de leilão foi realizada em outubro do ano passado, mas fracassou. Não houve interessados. A mansão acumula uma dívida de R$ 1,5 milhão em IPTU.

Imóvel está em 'ruínas', diz processo

Suíte que pertenceu a Hebe está deteriorada Imagem: Laudo judicial

Hebe morou na mansão por 21 anos. A apresentadora deixou o local no início dos anos 2000, quando Ravagnani morreu. Ao longo do período em que morou no casarão, Hebe recebia convidados para as famosas festas que aconteciam ali.

Desde então, o imóvel vem se deteriorando e está em "ruínas", segundo o processo judicial. "Com a ausência das telhas cerâmicas, a precipitação das chuvas determinou as infiltrações diretas nos ambientes do imóvel e ocasionou danos diversos nos ambientes do pavimento térreo e que se estenderam ao pavimento inferior", afirmou o perito no documento.

O laudo cita também a "deterioração dos revestimentos de parede e tetos". "Formação de bolhas e descascamento de pintura, presença de manchas de umidade nas paredes, deterioração dos pisos, armários danificados em geral, corrosão de quadros elétricos, e danos nos circuitos elétricos", entre outros problemas.