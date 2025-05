Luísa Sonza fala sobre Gustavo Miotto após ser chamada de 'desagradável'

Luísa Sonza, 26, comentou sobre o mal-estar exposto por Gustavo Mioto, 28.

O que aconteceu

Em entrevista para o Sabadou (SBT), o sertanejo afirmou que a cantora foi desagradável com ele em algumas ocasiões. "Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada", revelou.

Ao citar diretamente o nome de Luísa Sonza, ele ressaltou que não a conhece muito bem. "Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com a Luísa, mas situação foi desagradável. Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo] isso que me vem na cabeça".