Preta Gil atualiza fãs ao chegar nos EUA para tratamento experimental

Preta Gil, 50, pousou nos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental contra seu câncer.

O que aconteceu

A cantora atualizou os seguidores ao compartilhar uma foto desembarcando nos Stories do Instagram. "Chegamos em Washington! Amanhã eu tenho consulta", informou.

A viagem faz parte da nova etapa do seu tratamento. No mês passado, a cantora revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.