Ator de 'Velozes e Furiosos' é preso pela 3ª vez em dois anos

Zachery Ty Bryan, que interpretou Clay em "Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio", foi preso na quarta-feira (1), acusado de violência doméstica. É a terceira vez que o ator é preso em 18 meses.

O que aconteceu

Zachery se envolveu em uma briga na noite de Ano-Novo. A polícia de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, não divulgou mais detalhes da ocorrência. As informações são do tabloide Page Six.

Uma foto registrada no sistema prisional mostra o ator com o rosto arranhado e machucado. O jornal não encontrou um representante do ator para comentar o caso.