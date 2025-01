Quem são os marcianos que assustam os personagens de 'Tieta'?

A mulher, que é bela e sedutora, está em Santana do Agreste ao lado de Rosalvo (Paulo César Grande), seu parceiro de trabalho. Os dois, que andam com grandes capacetes e luzes por Mangue Seco, são os tais marcianos que assustaram Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira) e Laura (Cláudia Alencar).

Eles vieram até Mangue Seco sob as ordens de Arturzinho (Marcos Paulo), o filho que o Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) que não vê há anos. Inescrupuloso e ganancioso, ele vai retornar a Santana do Agreste sob a identidade do misterioso Mirko Stephano.

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.