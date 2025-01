Armie Hammer admite ter 'usado' mulheres e que gosta de amarrar parceira

Ator admitiu que perdeu a cabeça quando o escândalo estourou. "Acho que em março de 2021 eu era a quinta pessoa mais pesquisada no Google no mundo. E tudo isso era negativo. Você fica ali, nu, na frente do mundo, com todas as suas propensões ou taras sendo julgadas pelo mundo. Essa m**** é difícil."

Hammer usava mulheres para alimentar o próprio ego. "As pessoas eram meus 'sacos de droga com pele'. Ter pessoas querendo fazer sexo comigo, fazer sexo com pessoas, fazer todas essas coisas. Isso me dava uma sensação de poder. Isso me dava uma sensação de validação."

Ator admitiu ter traído esposa. Eles Elizabeth Chambers foram casados por 13 anos, entre 2010 e 2023, e são pais de dois filhos: Harper, 9, e Ford, 7. "Estou bem ciente de que minha filha e meu filho chegarão a um certo ponto em que farão terapia e dirão: 'Eu odeio meu pai também'."