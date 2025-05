Céline Dion faz rara aparição em Eurovision após diagnóstico de doença rara

Vencedora do evento em 1988 falou de sua experiência. "A Suíça sempre terá um lugar especial no meu coração. Foi o país que acreditou em mim e me deu a chance de fazer parte de algo extraordinário. Vencer o festival foi um momento transformador para mim e sou muito grata a todos que me apoiaram."

O vídeo de Céline Dion emocionou os fãs. "Símbolo verdadeiro da vida em todos os sentidos, uma das maiores lendas da história da música. O Eurovision é seu lar", destacou um. "Foi o ponto alto da noite! Considerando sua condição e o que passou, provou ser uma verdadeira lutadora e vencedora", declarou outra.

Saúde de Céline Dion

Não há uma cura para a síndrome de pessoa rígida. A doença rara que acomete a celebridade pode limitar a fala e a capacidade de andar.

Quando revelou seu diagnóstico, Céline Dion admitiu que estava fazendo o possível para diminuir seus sintomas. Em 2024, a artista subiu aos palcos pela primeira vez em cinco anos para cantar nos Jogos Olímpicos.