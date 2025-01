'Eu, a Patroa e as Crianças': Claire finalmente sai do castigo; entenda

Quer um encontro? Eu tenho um para você: 1º de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia que você vai poder sair dessa casa.

Michael Kyle

Atriz postou trecho da série recentemente. No início de outubro, Jen Freeman postou o trecho em que recebeu o castigo, em português, no Instagram. Ela agradeceu aos fãs brasileiros. "Brasil, obrigada por todo o carinho!", escreveu ela.

Fãs criaram página de contagem regressiva. O perfil @casitgodaclaire no Instagram postou todos os dias, desde o fim de julho, uma contagem regressiva para hoje. "Depois de 8.435 dias o castigo da Claire chegou ao fim. Hoje a liberdade cantou", escreveram.

Dubladora fez sua versão do "fim do castigo". A dubladora Fernanda Crispim, que interpretou a voz da personagem em português, também entrou na brincadeira e postou um vídeo dublando a personagem como se ela estivesse vivendo o dia 1º de janeiro de 2025 e, finalmente, saindo com o crush Tony. "É um gato, mas é burro", afirmou ela, na cena montada.