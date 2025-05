Ex diz que Diddy 'surtou' e a ameaçou após descobrir namoro com Kid Cud

Cassie Ventura afirmou que Sean Combs, o P. Diddy, "surtou" ao descobrir seu relacionamento com o rapper Kid Cudi.

O que aconteceu

Ex-namorada do magnata da música disse que ele a ameaçou com um abridor de vinho. A declaração foi feita nesta quarta-feira, durante o julgamento de P. Diddy.

De acordo com ela, ele também ameaçou expor um vídeo da artista em uma festa "freak off". Isso teria acontecido após Diddy descobrir o namoro dela com Kid Cudi em 2011, conforme foi divulgado pelo TMZ.