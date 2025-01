Sexo 50 vezes na semana, 'fumar na xota': as revelações picantes de famosos

Patrícia Ramos disse que transou dentro da geladeira. "Eu tinha acabado de transar e dá aquela sede, garganta seca. Fui pegar uma água, abri a geladeira de duas portas, e senti um empurrão [nas costas]. Quando fui ver já estava pegando em uma cenoura, uma berinjela", declarou no Surubaum.

Ramos contou ainda que já transou no carro no encostamento. "Estava de carro, eu estava dirigindo, a pessoa estava no banco do carona, começou o papo quente, a pessoa ficou animada, encostei o carro no encostamento e [rolou]."

Quem também já transou no carro foi Juliette. A ex-bbb explicou que transou com o veículo em movimento e expôs que sua posição preferida é de quatr. "A pessoa fica bonitona, gostosona", relatou no Surubaum.

Marina Sena

Marina Sena Imagem: Alex Santanna

No Surubaum, Marina Sena viralizou ao admitir ser viciada em anal. "Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele."