Paulo Vieira sobre piada com o general Braga Netto na Globo: 'FDP golpista'

Paulo Vieira voltou a rebater as críticas por ter feito piada com a prisão do general e ex-ministro Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, da Globo, no domingo (16).

O que aconteceu

Vieira se referiu a Braga Netto, preso por supostamente conspirar contra a democracia, como "fdp golpista". "E só para deixar claro: toda vez que eu puder fazer piada com fdp golpista eu vou fazer, toda vez que o microfone estiver na minha mão ele será usado a favor do meu povo e contra os amantes do atraso", escreveu em postagem no X.

O artista afirmou que os ataques o incentivam a continuar com seu humor crítico. "Os ataques só me lembram que minha mão é pesada e que quando eu bato dói muito".