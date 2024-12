Rafaella Santos posta foto beijando Gabigol, mas apaga em seguida

Uma postagem de Rafaella Santos foi vista pelos fãs como confirmação do relacionamento com Gabigol — mas saiu do ar logo em seguida.

O que aconteceu

Rafaella postou uma foto beijando o jogador. Os fãs viram a postagem como uma confirmação de que os dois reataram o namoro, mas logo em seguida Rafaella apagou a foto.

Os fãs já suspeitavam do relacionamento. Os dois fizeram uma viagem juntos para o Japão e apareceram no fundo das fotos um do outro, mas ainda não haviam postado nenhum clique juntos.