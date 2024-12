'Ainda Estou Aqui' alcança importante marca do cinema nacional

Ele complementa agradecendo ao seu elenco e equipe. "Sem as excepcionais Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, sem o craque Selton Mello, sem a sensibilidade dos nossos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega e cada um dos ótimos atores e técnicos da equipe de 'Ainda Estou Aqui', o filme não seria o que é. Esse é o momento para celebrar o filme como expressão de um trabalho essencialmente coletivo do cinema brasileiro."

Primeira produção original do Globoplay, o longa é dirigido por Walter Salles e já ganhou sete prêmios, incluindo o troféu de melhor roteiro no Festival de Veneza. O filme concorre ao Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz em Filme de Drama. "Ainda Estou Aqui" é o quarto filme de Walter Salles indicado ao Globo de Ouro.

Parte do elenco de 'Ainda Estou Aqui' no Festival de Veneza Imagem: Divulgação/Fiorenzo De Luca

O longa de Walter Salles é um dos 15 selecionados da shortlist do Oscar e concorre a uma das cinco vagas na categoria de Melhor Filme Internacional, que serão anunciadas no dia 17 de janeiro. Ele foi selecionado na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics' Choice Awards 2025 e os vencedores serão conhecidos no dia 12 de janeiro.

No Brasil, "Ainda Estou Aqui" estreou no dia 7 de novembro. Em seu primeiro fim de semana, chegou a ficar no topo da bilheteria nacional, à frente de "Venom: A Última Rodada".

O filme conta a história real da brasileira Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro), que se tornou ativista dos Direitos Humano depois da morte de seu marido, o deputado federal Rubens Paiva (Selton Mello), assassinado pela ditadura militar em 1971.