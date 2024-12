Perline: Ney Latorraca quebra ideia retrógrada sobre solidão de homens gays

A morte de Ney Latorraca, confirmada nesta quinta-feira (26), foi um dos temas do Central Splash de hoje. Gabriel Perline, convidado do programa, falou sobre como a figura do ator foi importante para a comunidade LGTBQIA+ e a quebra de ideias retrógradas relacionadas aos homens gays.

Um dos temas recorrentes que permeava a vida de Ney eram questionamentos sobre o fato dele não ter tido filhos. O próprio ator, em vida, afirmou diversas vezes que não queria ser pai. Ele tinha um relacionamento desde 1995 com o diretor teatral Edi Botelho.

Para Perline, essa tentativa incessante de questioná-lo sobre isso poderia até ser uma forma de tirá-lo do armário, apesar de sua orientação sexual ter sido aberta na classe artística. "E aí, o Ney se emputeceu E aí falou que não ia ter filho", disse. "Ele era autêntico, direto, reto, não tinha meias palavras".