Ney Latorraca interpretou 'motoristas' sem saber dirigir: 'A Globo insiste'

Ao Vídeo Show, em 2016, o veterano contou que fez diversos personagens que dirigiam. Bem-humorado, ele revelou como eram as gravações das novelas nas quais precisava conduzir veículos.

Não sei dirigir carro. Não sei dirigir mesmo. E a Globo insiste em me colocar em personagens que dirigem. Toda vez que entro em um carro eu destruo o carro, quebro o carro, passo com o carro em cima dos câmeras, atropelo as atrizes.