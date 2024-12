Offline e meio 'Clube da Luta': como foi o 1º encontro com Jout Jout em MG

"Vamos nos amar presencialmente", escreveu Júlia Tolezano na sua bio do Instagram. A proposta, bem resumida, é essa. Em uma longa entrevista a Splash publicada no último domingo (22), ela deu mais detalhes do motivo de ter encerrado seu canal no YouTube e por que está voltando agora, desse jeito: 'Fui percebendo que as coisas que eu achava que eram dignas de ser compartilhadas não davam muito para falar para muita gente ao mesmo tempo".

O evento estava marcado para acontecer no Teatro Municipal da cidade mineira, às quatro da tarde. O local acomoda 280 pessoas e os ingressos se esgotaram em cerca de 5 minutos.

Já no anúncio do encontro, Jout Jout avisou que a proposta era que tudo ali fosse offline, sem celular, sem registros. Também sugeriu que as pessoas fossem de carona. "O intuito aqui sinceramente é que vocês que estão juntos no carro já vão se conhecendo e iniciando a conversa (SE quiserem, claro)", escreveu.

De todas as regiões do Brasil, a maioria ali estava na casa dos 25 anos e eram pessoas que acompanhavam a influenciadora durante sua adolescência. Para aqueles fãs, Júlia Tolezano foi a responsável por apresentar muitos temas importantes que não eram tão falados: relacionamentos abusivos, sexualidade, aceitação de seus corpos, etc. Tudo isso de uma forma muito singular: com humor e leveza.

Júlia Teodoro foi de Ribeirão Preto (SP) a Ouro Preto (MG) de ônibus para o encontro conversativo com Jout Jout Imagem: Ane Cristina/UOL

Júlia Teodoro, 25, psicóloga e pesquisadora, viajou de Ribeirão Preto (SP) para Ouro Preto só para o encontro com Jout Jout. "Acho que eu tô precisando escutar de alguém que eu confiei e que me disse coisas importantes no passado para fazer essa passagem para 2025", disse a Splash antes do evento.