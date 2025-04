Shawn Mendes veste marca de Sasha, e fãs dizem: 'Presente da Bruna'

Shawn Mendes, 26, apareceu vestindo uma calça da Mondepars, marca brasileira fundada por Sasha Meneghel, durante um show na Costa Rica.

O que aconteceu

Vídeo do artista usando a peça foi compartilhado no TikTok pela equipe da marca e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. A peça, que é uma pantalona com frisos e corte acinturado, faz parte da coleção atual e custa R$ 1.790.

Uma das frases mais compartilhadas na rede social foi: "Presente da Bruna, certeza". Alguns fãs até criaram o apelido "Brusha" para o suposto casal.