Jout Jout saiu do automático e quer que você saia também

Então isso foi muito valioso, porque o corpo é como a gente existe aqui. A gente precisa do avatar. Foi um momento de dedicação ao avatar. Não sei como que você vai colocar isso aí.

Você acha que isso ajudou na sua saúde mental?

Foi um período também muito de olhar para as sombras, sabe? Quando você tá muito na internet, muito trabalhando, muito se doando, você fica meio sem tempo para olhar para dentro. E aí [ao se afastar] eu tinha o tempo e o espaço necessário para olhar para as coisas que eu fui deixando para depois. E aí é aquele momento de encarar e eu tava lá bem sadia de corpo para encarar as profundezas da alma.

Aí são encontros desafiadores muitas vezes. [...] É um momento de saúde mental, porque você pega aquelas feridas que você tá deixando ali em putrefação, você cata um bisturi, abre de volta e deixa sair todo o pus para depois passar um açafrão e cicatrizar. Então não foi um momento fácil mentalmente, sabe? Foi um momento demandante, mas com um salto de maturidade que eu recomendo.

Como você concluiu que você gostaria de voltar desse jeito: olhando as pessoas no olho, conversando e sem celular? Como foi toda essa idealização do encontro?

Cara, foi muito natural. Se você não se distrair toda hora, as respostas que você busca estão na tua cara [...] Eu quero falar com as pessoas, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, falar com as pessoas, trocar, saber como as pessoas estão se sentindo, ouvir, falar as coisas que eu tenho percebido, porque eu já percebi que essa é uma facilidade e um dom, né? O seu dom vai ser fácil para você exercer, então, para mim, o que é fácil para mim e o que é o meu dom é isso, de simplificar as coisas, trazer o óbvio. E eu sabia que não queria que fosse online. Ou seja, presencial.