Andressa Urach incentiva Inês Brasil a ganhar dinheiro com conteúdo adulto

Na última quarta-feira (9), um antigo vídeo de Inês Brasil voltou a circular nas redes sociais e comoveu internautas. Nas imagens, gravadas em 2024, a cantora e influenciadora aparece chorando após ser chamada de "mendiga" por ter criado uma vaquinha online para pedir ajuda financeira. Sensibilizada com a situação, Andressa Urach se manifestou pelas redes sociais e ofereceu apoio à artista.

O que houve

A ex-participante de A Fazenda sugeriu que Inês crie uma conta na plataforma Privacy. A plataforma é conhecida por permitir a venda de conteúdos sensuais e adultos de forma independente. "Inês Brasil, estou aqui no hospital me recuperando de uma pneumonia, mas não pude deixar de ver as notícias, das pessoas debochando de você pedindo ajuda. O que você passou eu já passei, tá? Já fui no fundo do poço, eu pedi ajuda e fui muito humilhada", declarou Urach.

Andressa ainda reforçou que a iniciativa poderia ser uma forma de Inês conquistar autonomia financeira. "As pessoas não estão preocupadas com a gente, e é capaz de colocar a gente mais no fundo do poço ainda. Vou te dar uma dica: cria um Privacy pra você. Você pode vender fotos sensuais, não precisa criar conteúdo adulto. Vai ganhar seu dinheirinho, vai gravar seu conteúdo e deixa as pessoas falarem."