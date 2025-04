MC Mirella reage a vazamento de vídeo íntimo: 'Vou ter vergonha do quê?'

MC Mirella decidiu se pronunciar novamente sobre o vazamento de um vídeo íntimo em que aparece ao lado do marido, Dynho Alves. Sem demonstrar constrangimento, a funkeira afirmou que não vê motivo para se envergonhar da gravação que circula nas redes sociais desde o fim de março.

O que aconteceu

Um internauta questionou Mirella. Através de uma caixinha de perguntas, o seguidor perguntou se a influenciadora sentia vergonha da exposição. "Vou ter vergonha do que, gente? Todo mundo faz isso e quem foi olhar, viu porque quis. Não fiz nada ridículo. Pelo contrário, estão me elogiando! Minha performance, meu corpo, até meu gemido", comentou. "Sou uma supergostosa", continuou a esposa de Dynho Alves.

Mesmo com o tom despreocupado, Mirella já havia sinalizado anteriormente que pretende acionar a Justiça contra os responsáveis pela divulgação indevida do material. A influenciadora também relatou ter se sentido humilhada ao ser abordada por fãs durante uma ida ao estádio do Corinthians, onde foi assistir à final do Campeonato Paulista.