Irmã de Aaron Carter lembra de abuso infantil ao ver vídeos caseiros em doc

De acordo com Angel Carter, Leslie era rígida com ela e o irmão porque sofreu com os pais. "Quase sinto como se fosse a maneira da minha irmã Leslie dizer: 'Foi isso que aconteceu comigo, e é por isso que fiz o que fiz'. Leslie era muito dura comigo e com Aaron quando éramos crianças, e agora entendo o porquê ela era assim, porque meus pais faziam isso com ela. Então, isso trouxe essa clareza de: 'Ei, Leslie, não foi sua culpa'."

Leslie, Bobbie Jean e Aaron Carter morreram respectivamente em 2012, 2023 e 2022 por causas relacionadas às drogas. Enquanto o pai, Robert Carter, morreu de infarto em 2017, a mãe, Jane Carter, não quis participar do documentário.

"The Carters: Hurts to Love You" estreia no Paramount+ em 15 de abril. O documentário mostra conversas íntimas entre os irmãos Angel e Nick Carter, do Backstreet Boys, sobre os abusos e problemas da família.