Xuxa se diverte ao descobrir filtros: 'Sacanagem que ninguém me ensinou'

De acordo com a "rainha dos baixinhos", ninguém a ensinou sobre os filtros. "Ah, aqui embaixo. Pronto! Descobri! Deixa eu ver o que mais. Fica com filtro. Que bacana! Olha, estou descobrindo tudo isso. Que sacanagem que ninguém me ensinou", revelou.

Os seguidores também entraram na brincadeira de Xuxa. "Tão fofinha se divertindo com os filtros", escreveu um. "100% energia de avó", brincou outra. "Meu Deus, estou rachando com a diva", afirmou uma terceira.