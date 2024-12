Globo apaga vídeo de bodas de prata do BBB; ex-brothers lamentam ausência

A primeira chamada oficial para o Big Brother Brasil 25, que começa dia 13 de janeiro, foi exibida pela Globo na noite desta quinta-feira (26). O vídeo reuniu alguns participantes históricos do BBB, celebrando as 25 edições do reality. Porém, minutos depois foi excluído das redes sociais da emissora.

Com o tema 'bodas de prata' e Tadeu Schmidt como celebrante, a produção faz referência a algumas passagens marcantes do programa. A união de Kleber Bambam com a boneca Maria Eugênia, a conversa viral de Caio Afiune com Rodolffo, os bordões de Gil do Vigor e Beatriz Reis, que inclusive deu uma das suas cambalhotas, e os votos de Ivy Moraes em Babu foram alguns dos momentos lembrados no teaser.

Após a cerimônia de renovação de votos, Juliette aparece como motorista de um carro com a placa BBB 25, que, inclusive, tem Maria Eugênia entre as latas da decoração de casamento do veículo. Maria Eugênia é a boneca de lata feita pelo vencedor do BBB 1, Kleber Bambam, que recentemente criticou a campeã do BBB 21.