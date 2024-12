'Round 6': Saiba seis teorias que podem te preparar para a nova temporada

Além de responder quem fica a cargo desta organização agora, outro viés para a temporada é ir para o passado e mostrar quem foi Il-nam. O personagem poderia voltar em um flashback, como um jovem bilionário à beira de apresentar a primeira edição de "Round 6". Assim, o público também poderia entender melhor de onde surgiu exatamente uma ideia tão sádica.

Além da fronteira

Cena da primeira temporada de "Round 6" Imagem: Noh Juhan/Netflix

Quando a primeira temporada mostra o grupo VIP que assiste aos competidores, o público descobre que aquela história não é restrita à Coreia. A proposta de que os jogos também ocorrem em outros países pode ser um caminho a se seguir.

Considerando a proposta da Netflix de que as produções tenham caráter global, realizar edições em outros territórios pode ser uma forma de criar novas interações com o público, sobretudo considerando a possibilidade de brincadeiras infantis de outras culturas também sejam abordadas. Já pensou em como seria no Brasil?

Como In-Ho ganhou a sua edição e se tornou o "Front Man"