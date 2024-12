Chico Barney: Sem estratégia, Record achou que bastava Sheherazade existir

A saída de Rachel Sheherazade da Record, confirmada nesta semana, foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (25). Na emissora, ela esteve no comando dos programas A Grande Conquista 2 e Domingo Record.

Chico Barney, colunista do UOL, relembra a estreia de Rachel na emissora no comando do reality show. Sua performance como apresentadora não agradou o público e, pelo menos por ora, não há previsão de uma terceira temporada para A Grande Conquista.

Para Dieguinho e Chico, o programa, de maneira geral, não consegue cativar a atenção do público. "A Record deixa tudo muito solto", opina o apresentador. Ele defende que colocar Rachel como apresentadora da segunda temporada, que entrou para substituir Mariana Rios, foi um grande erro.