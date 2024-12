Gusttavo Lima recebe alta após 3 dias internado com dores abdominais

Gusttavo Lima, 35, recebeu alta na manhã desta terça (24) após passar três dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O que aconteceu

Segundo o boletim médico, o cantor concluiu com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. A nota ainda diz que Gusttavo Lima vai continuar a sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica.

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.