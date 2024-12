Disputa entre ex-amigos e recorde no Guinness: Paredões mais votados do BBB

A berlinda, que ficou conhecida como "Paredão dos Paredões" e eliminou Prior, teve mais de 1,5 bilhão de votos. Batendo recorde nacional e internacional, entrou para Guinness World Records como a maior votação de um programa de TV.

Vitória da 'padaria'

Arthur Aguiar é o vencedor do BBB 22 Imagem: Reprodução/Globo

A final do BBB 22, que coroou Arthur Aguiar, também foi um marco do reality. A votação somou 751,3 milhões de votos e ficou em segundo lugar no ranking.

Os fãs do cantor o defendiam ferreamente nas redes sociais. Os mais fervorosos apelidaram o famoso de pão e formaram a "padaria" — grupo de pessoas que o apoiava no programa.

Disputa entre ex-aliados