Chico: 'Rodrigo Faro foi podado na record e merece um programa ao vivo'

O colunista do UOL contou que a produção do programa também ficou bastante emocionada com a despedida, assim como o próprio Rodrigo. Chico disse que não conseguiu ver se ele chorou, mas garantiu que ele estava muito emocionado. "Eu enxergo muito mal", brincou.

O futuro de Faro ainda está incerto. Ele não revelou se pretende ir para outra emissora, ou trabalhar em um serviço de streaming. Para Chico Barney, ele deveria investir em um programa ao vivo, pois tem muito potencial.

Fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele ia sair da Record porque eu estava sentindo que a emissora estava podando ele.

Chico diz que teve uma outra percepção do apresentador assistindo à gravação do programa, e que a Record tem algumas decisões "engessadas" para a versão que é transmitida para o público.

Eu gostaria de ver mais o Faro que a Record não mostra de uma maneira ainda mais eloquente, que ele é um grande comunicador, um cara divertido, um cara com umas sacadas muito rápidas e engraçadas que nem sempre chegavam na TV.

