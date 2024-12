Após demitir Rodrigo Faro, Record renova com Ana Hickmann por tempo longo

A Record anunciou, nesta quinta-feira (12), a renovação do contrato de Ana Hickmann por um período longo.

O que aconteceu

Record assinou contrato de exclusividade com Ana por mais três anos. Em comunicado, a emissora destacou o "sucesso" da apresentadora como parte do elenco do Hoje em Dia, programa que é vice-líder isolado de audiência nas manhãs da TV brasileira.

Hickmann vai comandar o especial de fim de ano da emissora. A apresentadora estará à frente do concerto memorável do tenor italiano Andrea Bocelli, acompanhado por uma orquestra, coral e convidados especiais, no dia 30 de dezembro, às 22h30.