Mais de 1.500 horas de punição! Veja todas as infrações de A Fazenda 16

Em A Fazenda 16 (Record), não faltou criatividade da produção ao punir os peões. Nos quase cem dias de programa, os participantes repetidas vezes violaram as mesmas regras do manual, o que fez com que ficassem sem itens básicos, como água quente, café, ovos e até sal.

A primeira punição da 16ª temporada começou com Sacha e Fernanda, que vestiram roupas pessoais debaixo do uniforme da baia. Quando a infração foi percebida, a criadora de conteúdo adulto voltou para a sede para devolver as peças, gerando uma penalidade dupla.

Sacha foi o peão que mais somou infrações na temporada, sendo responsável por cinco, seguido de Flor, que cometeu quatro. Os dois também foram os responsáveis pelas punições mais longas do programa (168 horas cada um). A regra violada mais vezes foi o uso do banheiro e da pia da sede por um peão que estava na baia, o que aconteceu sete vezes.