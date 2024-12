Kalimann, Góes e mais: Todos os famosos que se envolveram em A Fazenda 16

Além do marido de Thaila Ayala, outros artistas amigos de Sacha se pronunciaram sobre o caso. Alejandro Claveaux, Priscila Assum, Paloma Bernardi, Aline Fanju, Bernardo Mesquita, Fábio Beltrão, Murilo Sampaio e outros repudiaram os ataques ao colega no reality rural.

Bárbara Borges

A vencedora de A Fazenda 14 se mostrou empática com Sacha Bali. Também sobre os comentários de violência de alguns competidores contra o ator, a campeã disse: "Eu vivi essa loucura também e sinto repulsa assistindo a toda essa situação deplorável em cima do Sacha! Fico daqui mandando muita energia boa, vibração positiva para ele se manter firme e focado no propósito dele."



Davi Brito

Com a entrada de Raquel Brito, sua irmã, Davi fez algumas falas sobre o jogo em suas redes sociais. No início do game, o vencedor do BBB 24 pediu para que seus seguidores votassem na enquete UOL que avaliava qual era o peão preferido do público para ser o campeão do programa.

Após algumas semanas, Davi analisou em seus stories a estratégia de sua irmã comparando com a sua no Big Brother: "Eu passei por isso no BBB. Agora, a história se repete em A Fazenda."