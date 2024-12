Clara Moneke relata perrengues em viagem à África: 'Quase sendo presa'

"Eu tô aqui em Lagos, passei uma noite aqui", contou ela, que interrompeu a gravação ao ouvir um barulho. "Que isso, gente? É briga? Tudo aqui parece que é briga... Tô indo para Port Harcourt, onde minha família mora", completou.

Ao entrar no avião, mostrou que estava usando um colar com a letra B, inicial de seu namorado, Breno Ferreira. "Levando meu bebê comigo", escreveu.

Ao chegar na casa dos familiares e mostrar detalhes do local, ela contou que também teve uma mala extraviada no caminho: "Lá em São Paulo, a gente tava vindo e a minha mala estava muito pesada, com roupas para doar e perucas para minhas primas. Coloquei dois pacotes na mala do meu irmão foi extraviada, sem lembrar que minha roupa estava lá... Comecei a ligar pro meu agente de viagem, lá no aeroporto mesmo, chegando no hotel, quando ui tomar banho, cadê a roupa? Esse lookinho aqui é da Juliana".