Blake Lively processa ator Justin Baldoni por assédio sexual, diz site

Um desentendimento teria ocorrido entre Blake Lively e Justin Baldoni nos bastidores do filme. Além de ser um dos protagonistas da obra, Baldoni também é diretor do filme.

Briga também teria envolvido Ryan Reynolds. O ator não faz parte do elenco de "É Assim que Acaba", mas é marido de Blake Lively e participou de ações de divulgação do filme.

Uma reunião geral foi realizada durante as gravações para falar sobre a questão, segundo o TMZ. Blake Lively teria defendido que o ambiente de trabalho era hostil. Ryan Reynolds estava entre os participantes, conforme o relato.

Atriz teria reclamado da postura de Justin Baldoni. Entre os pedidos, atriz exigiu que ator não mostrasse mais nudes de mulheres para colegas, não mencionasse antigo vício em pornografia, não abordasse conquistas sexuais e não fizesse mais menções a órgãos genitais.

Blake Lively também pediu que não fossem adicionadas cenas de sexo que estavam fora do escopo do roteiro aprovado pela atriz. Artista também teria reclamado de uma cena em que personagens se beijam, alegando que Baldoni exagerou no tempo necessário.

Blake ficou insatisfeita com o resultado do filme, segundo a People. Ela teria contratado outra empresa para criar uma versão alternativa, além de já ter deixado Ryan Reynolds reescrever cena importante da produção. Em entrevista durante o lançamento, atriz disse que o marido participa de todos os seus trabalhos, e vice-versa.