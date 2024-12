Preta Gil recebe apoio de famosos após fim de cirurgia: 'Isso vai passar'

Preta Gil recebeu apoio de famosos depois do fim de sua cirurgia. Ela passou por um novo procedimento cirúrgico para a retirada de novos tumores, e seu estado de saúde foi atualizado pelo filho, Francisco Gil, na manhã desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Nas redes sociais, Preta recebeu o apoio de diversos famosos. Entre eles estão Flor Gil, sobrinha da cantora de 16 anos. Ela compartilhou uma declaração para a cantora, com uma foto em que aparece em seu colo quando ainda era uma criança.

Flor Gil exaltou a relação com a tia. "Meu grude favorito", escreveu. "Ando com você por todo canto, rezando e mandando boas energias. Você é uma guerreira, uma amadora da vida e agora a parte mais longa já passou. Você vai descansar e recuperar o mundo que você merece". Ela ainda compartilhou um vídeo em que aparece nos colos de Preta. "Eu te olho com muita admiração e não é de hoje, não vejo a hora de estar ao seu lado! Isso vai passar, estamos vibrando pra sua recuperação ser a mais leve possível com muito amor e carinho de todos nós".