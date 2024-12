Peça baseada em Harry Potter procura atores para estreia no Brasil

A peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" chega em São Paulo em 2025 e está montando o elenco.

O que aconteceu

A peça procura atores brasileiros para a estreia em São Paulo. A produção divulgou as inscrições abertas para audições até 28 de dezembro deste ano.

Atores profissionais com mais de 18 anos são o perfil buscado. No site oficial, há a ficha de inscrição e a lista de papéis disponíveis com as exigências para cada um. A companhia pede que atores enviem currículo de até duas páginas, além de um vídeo de, no máximo, um minuto.