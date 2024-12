Carol Sampaio revela internação após dificuldade de respirar: 'Pifando'

Carol Sampaio, 42, revelou que foi internada após ser diagnosticada com pneumonia.

O que aconteceu

A promoter, que é muito conhecida entre os famosos, disse que o quadro começou com a dificuldade de respirar. "Parecia que eu estava pifando, mas mesmo assim fui trabalhar, com dor no peito e dificuldade para respirar", disse ela em um post nesta sexta-feira (20).

Sampaio tentou seguir em frente, até que o problema ficou difícil de ignorar. "Eu segurei firme... até que respirar ficou muito difícil. No caminho de volta pra casa, parei no hospital e veio o susto: pneumonia", escreveu.