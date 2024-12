Clima 'insalubre' e abandono de gravação: os bastidores do Faro pós-Fazenda

O elenco de A Fazenda 16 (Record) se reuniu nesta sexta-feira (20) para a gravação do programa Hora do Faro. Chico Barney acompanhou os bastidores, e contou os detalhes no Central Splash desta sexta-feira (20).

O colunista de Splash contou que Larissa acabou saindo da gravação depois de ter passado mal. Chico disse que se encontrou com ela antes do início do programa, e já sentiu que ela estava tensa. "Ela estava visivelmente preocupada".