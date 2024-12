Inusitado e crucial: o objeto que José Mayer achou nas gravações de 'Tieta'

Aposentado das novelas, José Mayer pode ser visto interpretando Osnar em "Tieta"(1989), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da Globo. Para compor o personagem, o ator contou com uma ajuda do "acaso".

O que aconteceu

José Mayer encontrou em Mangue Seco, na Bahia, locação de "Tieta", um acessório marcante para Osnar. Trata-se de um chapéu usado, pertencente a um morador, que o ator ganhou em troca do modelo que usaria em cena.