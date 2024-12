Sacha brinca sobre novela com Sidney: 'Casal gay com Gui de filho'

Sacha Bali, campeão de A Fazenda 16 (Record), brincou sobre sua rivalidade com Sidney Sampaio, vice-campeão da temporada, em entrevista no Hoje em Dia desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

O ator conversou com o programa ao vivo no palco do Hora do Faro, onde esperava a gravação do quadro que será exibido no domingo (22). Todos os peões participarão da atividade.

Sacha foi questionado sobre sua rivalidade com Sidney. "Sinceramente, eu até tentei zerar, mas depois fiquei sabendo que no mesmo dia ele foi falar mal de mim."