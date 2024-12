Campeão da A Fazenda 16, Sacha agradece amigos e fãs: 'Isso não tem preço'

Sacha continuou. "Pelo pouco que tive de experiência, estou aqui na Record, gravando o Faro já. Mas, só de sair do hotel, tinha uma galera me esperando para me dar um beijo, um abraço. Enfim, todo o carinho, toda a trajetória, todo mundo sorrindo com brilho nos olhos. Dizendo que votou em mim, que torceu muito e, assim, isso não tem preço."

O ator afirmou que apesar do valor do prêmio, o carinho que está recebendo é o mais importante. "Claro que R$ 2 milhões fazem muita diferença. Entrei para ganhar esse prêmio, mas o carinho que estou recebendo e vendo que as pessoas se mobilizaram para poder me dar esse prêmio, isso não tem preço nem um."

Então, Brasil, mais uma vez, muito obrigado, a todo mundo. E, logo mais, eu posto mais coisas. Ainda estou entendendo tudo que aconteceu do lado de fora porque a gente, lá dentro, tem outra visão. Estou começando a entender algumas coisas, mas ainda estou muito longe de entender, está muito recente.

Por fim, ele disse. "Estou em um momento muito mais de celebração do que qualquer outra coisa. Um beijo enorme e até muito breve, Brasil."

