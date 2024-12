Esposa de Yuri pede desculpas após acusar Record de manipulação

Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, peão que ficou em terceiro lugar na final de A Fazenda 16 (Record) com 18,46% dos votos, voltou atrás na sua acusação a Record sobre uma possível manipulação da direção da emissora no resultado da final do reality. O grande vencedor foi Sacha Bali, com 50,93% dos votos.

O que aconteceu

Leoni gravou outro vídeo explicando qual tinha sido a sua intenção. "Vocês sabem que eu tenho um humor ácido e às vezes sou um pouco exagerada. Ontem estava no calor do momento, e falei algumas coisas sem pensar."