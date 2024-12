Yas: Claudia Leitte enriqueceu pela cultura preta, mas se nega a exaltá-la

Claudia Leitte se envolveu em uma polêmica ao mudar a letra da música "Caranguejo" para uma versão evangélica, removendo os orixás do original. Ela chegou a ser criticada pelo secretário de Cultura de Salvador e foi denunciada ao Ministério Público. Yas Fiorelo falou sobre o assunto no Splash Show desta quinta-feira (19).

Yas defende que, antes de tudo, ela não poderia ter mudado a letra da música. "O compositor escreveu daquela maneira", diz a apresentadora do programa.

Ela reforça que Claudia Leitte cresceu na Bahia, tendo solidificado sua carreira no axé. Sendo o estado o segundo lugar do mundo com mais pessoas pretas, a música "é fruto disso".