Último filme do Brasil na pré-lista do Oscar também era sobre a ditadura

Mauro foi deixado na porta do prédio do avô, Mótel (Paulo Autran), no Bom Retiro, em São Paulo. No entanto, ele acabara de morrer. O menino acabou acolhido pelo vizinho Schlomo (Germano Haint) durante um ano em que aprendeu as tradições judaicas que o pai deixou de lado. Ele ainda desenvolveu uma amizade com Hanna (Daniela Piepszyk), uma menina que jogava futebol no time do bairro em que Mauro se tornou o goleiro.

Trama é inspirada nas vivências do diretor. Os pais de Cao, Amélia e Ernst Hamburger, eram professores de física na USP durante a ditadura e chegaram a ser presos por dar abrigo a perseguidos políticos, segundo um relato da família à revista Veja São Paulo. Enquanto os pais estavam detidos, os cinco filhos ficaram sob cuidados das avós e amigos da família. O filme é dedicado a elas: Charlotte, a avó judia, e Helena, a católica.

Na época, Cao comemorou a indicação e a diversificação do cinema nacional. "Independente de sermos escolhidos ou não pela Academia [para concorrer ao Oscar], é importante ter filmes de qualidade e com pegada diferente, é importante mostrar que o cinema brasileiro é bem feito e variado", comentou à Globonews.

Qual foi o desempenho do filme?

Sua semana de estreia levou 70 mil pessoas ao cinema. O site Abril.com, da Editora Abril, considerou à época uma bilheteria modesta —em comparação, "Tropa de Elite", comentado antes mesmo de estrear pelos vazamentos na internet, vendeu 700 mil ingressos em sua primeira semana, de acordo com a rádio CBN.

Ao chegar ao Oscar, no entanto, o filme já tinha sido assistido por 400 mil espectadores e havia sido selecionado pelo Festival de Berlim daquele ano. Ele ainda já tinha participado de outras 18 mostras nacionais e internacionais, nas quais acumulou 25 prêmios, noticiou o jornal Folha de S.Paulo na ocasião.