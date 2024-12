BBC lista 20 melhores filmes do ano, e 'Ainda Estou Aqui' está entre eles

Críticos da BBC selecionaram seus filmes favoritos do ano nas telonas e nos streamings. Entre as escolhas de Nicholas Barber e Caryn James, o brasileiro "Ainda Estou Aqui" foi um dos exaltados.

Ontem, o New York Times classificou o filme como "blockbuster surpresa" que alavancou as esperanças de o Brasil chegar ao Oscar. A reportagem traz uma entrevista com Fernanda Torres, a quem destaca como "aclamada por si só" e o escritor Marcelo Rubens Paiva.

A lista da BBC conta com 20 títulos, sem uma ordem de classificação.