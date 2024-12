Gracyanne mostra treino após festa e 3 horas de sono: 'Bom não beber'

Gracyanne Barbosa, 41, mostrou que nem uma festança a impede de seguir a rotina fit.

O que aconteceu

A influenciadora dividiu seu treino com seguidores nesta quinta-feira (19). Os exercícios vieram horas após a musa deixar uma festa com o elenco da série Arcanjo Renegado (Globoplay).

Nos stories do Instagram, um amigo de Gracyanne ficou surpreso com a disposição. "Por isso que é bom não beber. Chegamos às 3h e a gata desde as 7h já fazendo cardio e agora treinando. Eu não sei nem quando vou fazer isso", disse ele ao filmá-la na academia.