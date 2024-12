Diddy está 'espantosamente mais magro' e grisalho após prisão, diz jornal

Ele parecia visivelmente muito mais magro e talvez estar preso esteja começando a desgastá-lo. Elizabeth Millner sobre Diddy

Por outro lado, pessoas próximas ao rapper afirmam que ele está bem. Uma fonte afirmou ao Page Six que o artista segue "em forma, saudável e totalmente focado em sua defesa" na prisão.

Diddy está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn (MDC), conhecido por suas condições insalubres. A defesa do rapper já falou sobre o assunto e disse que a parte mais difícil da prisão tem sido as refeições do local.

Alvo de dezenas de processos, Diddy deve ficar atrás das grades até seu julgamento, marcado para maio de 2025. O artista é acusado de tráfico sexual, abuso, extorsão, entre outros crimes.