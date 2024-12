Após ficar na mira de vilão, Tati tem destino terrível em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (20), da novela "Volta por Cima" (Globo), Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati.

Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa.

Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena.