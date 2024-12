Modelo da Playboy e ex-namorada de Balotelli tem causa da morte revelada

A modelo Tabby Brown, que morreu aos 38 anos em outubro de 2023, veio a óbito em decorrência de um "lifting brasileiro" feito no bumbum. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (18) pelo portal MailOnline.

O que aconteceu

Tabby realizou o procedimento estético durante uma viagem à República Dominicana no ano passado. Conforme o site, os relatórios toxicológicos realizados após a morte da modelo não constataram a presença de drogas em seu organismo. No entanto, foram localizados "numerosos pequenos glóbulos de gordura" no organismo da modelo, que levou à sua morte.

Modelo sentiu mal-estar horas antes de morrer, mas não buscou ajuda médica. Ela tomou um analgésico, pouco tempo depois desmaiou na casa da família, quando o socorro foi acionado.