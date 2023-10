Modelo e ex de Balotelli: quem foi a ex-coelhinha da Playboy morta aos 38?

Ganhou fama por participar do reality show de namoro norte-americano The Bachelor. No ar desde 2002, ele leva um homem a encontros com várias mulheres para ele encontrar o amor verdadeiro.

Além da Playboy, também esteve nas revistas Elle e Cosmopolitan. Ainda apareceu em anúncios para diferentes marcas, como Canon, Virgin Atlantic, AXE e Lynx. A modelo também participou de videoclipes dos rappers Snoop Dog e Dizzee Rascal.

Tabby também ficou conhecida por ter namorado os jogadores de futebol Raheem Sterling e Mario Balotelli, de quem ficou noiva. Tabby e Balotelli se conheceram em 2011 e estiveram juntos por quase um ano e tinham planos de formar uma família, mas o relacionamento chegou ao fim após ela descobrir que o jogador havia engravidado uma ex-namorada.

"Eu realmente me apaixonei por Mario (Balotelli). Ele me disse que ia estabelecer e constituir uma família. Então eu descobri que ele teria um filho com a ex-namorada, havia histórias constantes sobre ele em festas com outras mulheres e todas as mensagens de 'ela é apenas uma amiga", contou ela, ao The Mirror, na época do relacionamento.

Estima-se que a modelo deixou um patrimônio milionário. Em junho de 2023, o veículo All Famous Birthday estimou que seu patrimônio girava em torno de R$ 25 milhões (US$ 5 milhões, na cotação atual). Já o site Idol Networth afirmou que se seus ganhos somavam cerca de R$ 9,82 milhões (£ 1,6 milhão, na cotação atual).

Nas redes sociais, diversos seguidores lamentaram a morte da dançarina. Era seguida por mais de 300 mil pessoas apenas no Instagram. "Que luz você era, seu exterior combinava com seu interior, tão lindo. Estou genuinamente chocada e triste por você ter partido. Descanse em paz eterna, Tabby", escreveu a DJ e radialista da BBC NayNay. "Um verdadeiro anjo - amo você - enviando amor e luz durante a transição", declarou um seguidor. "Meu coração está partido", lamentou Vas J Morgan, diretor criativo da grife Sosala.